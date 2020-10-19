Владимир Балух, фото: «Громадське телебачення»

https://racurs.ua/n145307-pervye-fotosnimki-baluha-iz-bolnicy-opublikovala-geraschenko.html

Ракурс

Владимир Балух, бывший пленник Кремля из оккупированного Крыма, который был госпитализированы 8 сентября после жестокого избиения в Киеве, до сих пор находится в больнице. Однако его состояние постепенно улучшается.

Ирина Геращенко, народный депутат из «Европейской солидарности», сообщила об этом в своем Фейсбуке.

По ее словам, экс-политзаключенный уже пытается разгадывать кроссворды — это часть реабилитационной методики.

Балух, который находится в нейрохирургическом отделении, уже ходит и читает.

Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная, — отметила Геращенко.

Отмечается, что врачи уже даже позволили крымскотатарскому политику Ахтему Чийгозу проведать Балуха.

Также Геращенко опубликовала первые фотоснимки Балуха из больницы.

Балух — бывший житель оккупированного Крыма, который открыто демонстрировал свою проукраинскую позицию. Он был арестован оккупантами по сфальсифицированным обвинениям и приговорен к длительному сроку заключения.

Освободили Балуха в результате обмена пленными между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.

Напомним, Балуха жестоко избили в ночь на 8 сентября. 18 сентября во МВД заявили о задержании подозреваемого в этом преступлении.