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Ракурс
Владимир Балух, фото: «Громадське телебачення»

Первые фотоснимки Балуха из больницы опубликовала Геращенко

19 окт 2020, 15:25
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Владимир Балух, бывший пленник Кремля из оккупированного Крыма, который был госпитализированы 8 сентября после жестокого избиения в Киеве, до сих пор находится в больнице. Однако его состояние постепенно улучшается.

Ирина Геращенко, народный депутат из «Европейской солидарности», сообщила об этом в своем Фейсбуке.

По ее словам, экс-политзаключенный уже пытается разгадывать кроссворды — это часть реабилитационной методики.

Балух, который находится в нейрохирургическом отделении, уже ходит и читает.

Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная, — отметила Геращенко.

Отмечается, что врачи уже даже позволили крымскотатарскому политику Ахтему Чийгозу проведать Балуха.

Также Геращенко опубликовала первые фотоснимки Балуха из больницы.

Балух — бывший житель оккупированного Крыма, который открыто демонстрировал свою проукраинскую позицию. Он был арестован оккупантами по сфальсифицированным обвинениям и приговорен к длительному сроку заключения.

Владимир Балух в больнице, фото: Ирина Геращенко

Владимир Балух в больнице, фото: Ирина Геращенко


Освободили Балуха в результате обмена пленными между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.

Напомним, Балуха жестоко избили в ночь на 8 сентября. 18 сентября во МВД заявили о задержании подозреваемого в этом преступлении.

Источник: Ракурс


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