Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Балух, фото: «Громадське телебачення»

Перші фото Балуха з лікарні опублікувала Геращенко

19 жов 2020, 15:25
999

Володимир Балух, колишній бранець Кремля із окупованого Криму, був госпіталізований 8 вересня після жорстокого побиття у Києві, досі перебуває в лікарні. Проте його стан поступово покращується.

Ірина Геращенко, народний депутат із «Європейської солідарності», повідомила про це у своєму Фейсбуці.

За її словами, екс-політв'язень вже намагається розгадувати кросворди — це частина реабілітаційної методики.

Балух, який перебуває у нейрохірургічному відділенні, вже ходить та читає.

Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна", — зазначила Геращенко.

Зазначається, що лікарі вже навіть дозволили кримськотатарському політику Ахтему Чийгозу провідати Балуха.

Також Геращенко опублікувала перші фотознімки Балуха з лікарні.

Володимир Балух у лікарні, фото: Ірина Геращенко

Володимир Балух у лікарні, фото: Ірина Геращенко

Балух — колишній житель окупованого Криму, який відкрито демонстрував свою проукраїнську позицію. Він був заарештований окупантами за сфальсифікованими звинуваченням та засуджений до тривалого терміну ув’язнення.


Звільнили Балуха в результаті обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Балуха жорстоко побили в ніч на 8 вересня. 18 вересня у МВС заявили про затримання підозрюваного в цьому злочині.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів