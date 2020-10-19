Володимир Балух, фото: «Громадське телебачення»

https://racurs.ua/ua/n145307-pershe-foto-baluha-z-likarni-opublikuvala-geraschenko.html

Ракурс

Володимир Балух, колишній бранець Кремля із окупованого Криму, був госпіталізований 8 вересня після жорстокого побиття у Києві, досі перебуває в лікарні. Проте його стан поступово покращується.

Ірина Геращенко, народний депутат із «Європейської солідарності», повідомила про це у своєму Фейсбуці.

За її словами, екс-політв'язень вже намагається розгадувати кросворди — це частина реабілітаційної методики.

Балух, який перебуває у нейрохірургічному відділенні, вже ходить та читає.

Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна", — зазначила Геращенко.

Зазначається, що лікарі вже навіть дозволили кримськотатарському політику Ахтему Чийгозу провідати Балуха.

Також Геращенко опублікувала перші фотознімки Балуха з лікарні.

Балух — колишній житель окупованого Криму, який відкрито демонстрував свою проукраїнську позицію. Він був заарештований окупантами за сфальсифікованими звинуваченням та засуджений до тривалого терміну ув’язнення.

Звільнили Балуха в результаті обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Балуха жорстоко побили в ніч на 8 вересня. 18 вересня у МВС заявили про затримання підозрюваного в цьому злочині.