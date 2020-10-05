Працівникам дитсадків планують збільшити зарплату, фото: bigmir)net

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Ракурс

Зарплати вихователів дитсадків в Україні у 2021 році можуть зрости.

У проекті державного бюджету на 2021 рік закладено збільшення зарплати вихователів дитсадків впродовж року в середньому від 8 до 11 тис. грн, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Зокрема, у 2021 році очікується зростання середньомісячних розрахункових зарплат для таких категорій:

завідувача закладу дошкільної освіти — у січні з 9 тис. 262 грн до 11 тис. 114 грн, з липня — до 12 тис. 42 грн;

молодого вихователя без категорії та з малим стажем роботи — у січні з 6 тис. 534 грн до 7 тис. 839 грн, з липня — до 8 тис. 494 грн;

вихователя першої категорії — у січні з 8 тис. 705 грн до 10 тис. 445 грн, з липня — до 11 тис. 317 грн;

вихователя вищої категорії — у січні з 9 тис. 280 грн до 11 тис. 134 грн, з липня — до 12 тис. 065 грн;

музичного керівника вищої категорії — у січні з 8 тис. 129 грн до 9 тис. 754 грн, з липня — до 10 тис. 569 грн.

Загалом, як очікується, розміри посадових окладів працівників галузі освіти і науки з 1 січня 2021 року зростуть на 20%, а з липня 2021 року — ще на 8,3%.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кабмін має намір відкласти підвищення зарплат вчителям через відсутність коштів.