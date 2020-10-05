Работникам детсадов планируют увеличить зарплату, фото: bigmir)net

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Зарплаты воспитателей детсадов в Украине в 2021 году могут вырасти.

В проекте государственного бюджета на 2021 заложено увеличение зарплаты воспитателей детсадов в течение года в среднем от 8 до 11 тыс. грн, сообщает пресс-служба Минобразования.

В частности, в 2021 году ожидается рост среднемесячных расчетных зарплат для следующих категорий:

заведующего заведения дошкольного образования — в январе с 9 тыс. 262 грн до 11 тыс. 114 грн, с июля — до 12 тыс. 42 грн;

молодого воспитателя без категории и малым стажем работы — в январе с 6 тыс. 534 грн до 7 тыс. 839 грн, с июля — до 8 тыс. 494 грн;

воспитателя первой категории — в январе с 8 тыс. 705 грн до 10 тыс. 445 грн, с июля — до 11 тыс. 317 грн;

воспитателя высшей категории — в январе с 9 тыс. 280 грн до 11 тыс. 134 грн, с июля — до 12 тыс. 065 грн.

музыкального руководителя высшей категории — в январе с 8 тыс. 129 грн до 9 тыс. 754 грн, с июля — до 10 тыс. 569 грн.

В целом, как ожидается, размеры должностных окладов работников отрасли образования и науки с 1 января 2021 года вырастут на 20%, а с июля 2021 года — еще на 8,3%.

Напомним, недавно стало известно, что Кабмин намерен отложить повышение зарплат учителям из-за отсутствия средств.