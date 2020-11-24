Кабмін відмовився підвищувати мінімальну зарплатню вчителям у 2021 році. Фото:

https://racurs.ua/ua/n146902-pidvyschuvaty-minimalnu-zarplatnu-vchytelyam-u-2021-roci-vidmovyvsya-kabmin.html

Ракурс

Кабінет міністрів відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року.

Український уряд призупинив до 31 грудня 2021 року дію постанови КМУ від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки». Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду 23 листопада. Про це повідомляє урядовий портал.

В документі йдеться про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року складе 2 тис. 393 грн.

В Кабміні пояснили, що реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів перенесли «у зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування».

Тим часом у Міносвіти анонсували підвищення зарплат педагогів на більш ніж чверть. Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram повідомив, що на 2021 рік проектом держбюджету передбачене підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі і педагогів. З січня зарплатня підвищиться на 20%, а з липня — ще на 8,3%.

Також Шкарлет пообіцяв, що з 1 вересня посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогів, були підвищені на 5,8%. За його словами, гроші на таке збільшення посадових окладів і зарплат на наступний рік передбачені.

Нагадаємо, в Міносвіти раніше заявляли, що посадові оклади вчителів з розрахунку 18 годин на тиждень із липня 2021 року мають бути на 30% більшими, ніж у вересні цього року.