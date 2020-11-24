Коронавирусные доплаты для судов просит у правительства ВСП. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n146913-koronavirusnye-doplaty-dlya-sudov-prosit-u-pravitelstva-vysshiy-sovet-pravosudiya.html

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Высший совет правосудия обратился в Кабинет министров Украины с инициативой внести изменения в правительственное постановление об установлении доплат к заработной плате работникам аппаратов судов на период действия карантина.

В обращении к правительству сообщается, что с начала введения коронавирусного карантина ни один суд Украины не прекратил своей работы. За девять месяцев 2020 года в суды первой инстанции поступило 2 млн 344 тыс. 423 дела и материала. А из-за дефицита судей нагрузка на одного судью достигает 700 дел, а в некоторых судах — более 2 тыс. дел.

В соответствии со ст. 155 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» организационное обеспечение работы суда осуществляет его аппарат. При этом работники аппаратов судов, которые имеют непосредственный контакт с посетителями судов, подвергают опасности собственную жизнь и здоровье и жизнь и здоровье своих семей, — отметили в Высшем совете правосудия.

Отмечается, что в этом году критически недостаточно было выделено средств на зарплаты работникам аппаратов местных и апелляционных судов. Также недостаточным было финансирование расходов потребления на отправку почтовой корреспонденции, оплату услуг связи и приобретение расходных материалов. В судебных учреждениях также отсутствуют средства для закупки средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Из-за этого ВРП просит правительство установить доплату к заработной плате работникам аппарата судов на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Напомним, в Высшем совете правосудия заявили, что назначение судей в Украине заблокировано из-за отсутствия Высшей квалификационной комиссии судей, а не из-за невозможности проводить проверки.