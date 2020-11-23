Василь Хома. Фото: прес-служба Василя Хоми

https://racurs.ua/ua/n146885-zelenskyy-pryznachyv-novogo-ochilnyka-sumskoyi-oda-hto-vin.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) своїм указом № 509/2020, який був підписаний 23 листопада 2020 року.

До цього він звільнив Сергія Пахольчука від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА. Відповідні укази було розміщено на сайті президента.

Повідомляється, що призначення Хоми на посаду голови Сумської ОДА Кабінет Міністрів України погодив 11 листопада. Раніше він обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

Що про нього відомо:

Новопризначеному очільнику ОДА 54 роки, має юридичну освіту. Раніше працював разом з Михайлом Добкіним під час роботи у Харківській ОДА. Також був заступником голови цієї ж ОДА Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат ОДА та був заступником глави харківського осередку «Партії регіонів». У 2014 році звільнився з посади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України призначив одразу трьох нових голів Обласних державних адміністрацій. Нові очільники з’являться в Одеській, Миколаївській та Сумській областях. Серед новоявлених голів «засвітилися» колишні нардепи та губернатори часів Януковича.