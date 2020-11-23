Василий Хома. Фото: пресс-служба Василия Хомы

https://racurs.ua/n146885-zelenskiy-naznachil-novogo-rukovoditelya-sumskoy-oga-kto-on.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации (ОГА) своим указом № 509/2020, который был подписан 23 ноября 2020 года.

До этого он уволил Сергея Пахольчука от временного исполнения обязанностей главы Сумской ОГА. Соответствующие указы были размещены на сайте президента.

Сообщается, что назначение Хомы на должность главы Сумской ОГА Кабинет Министров Украины согласовал 11 ноября. Ранее он занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

Что о нем известно:

Новоназначенному руководителю ОГА 54 года, имеет юридическое образование. Ранее работал вместе с Михаилом Добкиным во время работы в Харьковской ОГА. Также был заместителем председателя этой же ОГА Игоря Балуты. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки «Партии регионов». В 2014 году уволился с должности.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины назначил сразу трех новых глав областных государственных администраций. Новые руководители появятся в Одесской, Николаевской и Сумской областях. Среди новоявленных голов «засветились» бывшие нардепы и губернаторы времен Януковича.