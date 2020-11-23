Тина Кароль. Фото: РБК

https://racurs.ua/n146884-tina-karol-vpervye-vyshla-na-parket-i-zajgla-zal-chuvstvennoy-rumboy-video.html

Ракурс

Тина Кароль, известная украинская певица и телеведущая, впервые станцевала на шоу «Танцы со звездами». Она появилась на сцене проекта в бежевом корсетном боди и прозрачной юбке в тон.

Певица исполнила потрясающую румбу. Об этом стало известно из трансляции шоу на YouTube.

Сообщается, что ведущая шоу вышла на паркет под композицию Lady in red вместе с участниками проекта Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Выступление звездных участников судьи оценили на высокие 40 баллов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Тина Кароль и Snopp Dogg, украинская певица и известный американский рэпер, выпустили совместную песню. Трек получил название Blow your mind. Сообщается, что спродюсировал сингл звезд R&B-исполнитель Luca Dayz и выпустил на собственном лейбле.

Украинская звезда рассказала, что сотрудничество с известным американским рэпером Snoop Dogg получилось довольно спонтанным. Однажды Кароль получила звонок от знакомого, который и сообщил, что она споет со Snoop Dogg.