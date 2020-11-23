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Ракурс
Тина Кароль. Фото: РБК

Тина Кароль впервые вышла на паркет и зажгла зал чувственной румбой (ВИДЕО)

23 ноя 2020, 20:09
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Тина Кароль, известная украинская певица и телеведущая, впервые станцевала на шоу «Танцы со звездами». Она появилась на сцене проекта в бежевом корсетном боди и прозрачной юбке в тон.

Певица исполнила потрясающую румбу. Об этом стало известно из трансляции шоу на YouTube.

Сообщается, что ведущая шоу вышла на паркет под композицию Lady in red вместе с участниками проекта Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Выступление звездных участников судьи оценили на высокие 40 баллов.


Напомним, ранее мы сообщали, что Тина Кароль и Snopp Dogg, украинская певица и известный американский рэпер, выпустили совместную песню. Трек получил название Blow your mind. Сообщается, что спродюсировал сингл звезд R&B-исполнитель Luca Dayz и выпустил на собственном лейбле.

Украинская звезда рассказала, что сотрудничество с известным американским рэпером Snoop Dogg получилось довольно спонтанным. Однажды Кароль получила звонок от знакомого, который и сообщил, что она споет со Snoop Dogg.

Источник: Ракурс


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