Надя Дорофеева. Фото: VIVA

https://racurs.ua/n146788-dorofeeva-prezentovala-pervyy-solnyy-klip-video.html

Ракурс

Надя Дорофеева, экс-участника популярной украинской группы «Время и стекло», выпустила свою первую сольную работу. Под сценическим именем DOROFEEVA артистка презентовала клип на песню «gorit».

Перед выходом клипа артистка устроила масштабную онлайн вечеринку. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Певица поделилась своими эмоциями и впечатлениями от запуска новой работы. По ее словам, первый трек называется «gorit» — это композиция о чувствах и эмоциях от мгновения, когда встречая свою любовь, ты не понимаешь, сколько продлится ваша встреча.

В тексте звучит оголенная девичья душа, которая решает отдаться моменту и не думать ни о чем. Этот авторский сингл написан совместно с моим другом и продюсером Потапом при участии MOZGI Studios. И, кстати, я почти дописала весь альбом и очень хочу, чтобы вы его скорее услышали, — заявила Дорофеева.

Артистка отметила, что ее первая сольная работа — это отображение того, как изменилась она сама. Соответствующий клип на композицию создавала режиссер Таня Муиньо и ее команда, добавила Дорофеева.

Мы создали историю про эстетику, стиль и музыку новой DOROFEEVA. Спасибо, что разделили первые эмоции от премьеры вместе со мной. Сегодня моя душа gorit! Это первая грань DOROFEEVA, которую мы открываем. Впереди много интересного! И с каждым этапом я буду удивлять вас все больше и сильнее, — отметила певица.

Напомним, ранее мы сообщали, что Тина Кароль и Snopp Dogg, украинская певица и известный американский рэпер, выпустили совместную песню. Трек получил название Blow your mind. Рэпер и певица уже представили видео на эту композицию. Сообщается, что продюсировал сингл звезд R&B-исполнитель Luca Dayz, он выпустил песню на собственном лейбле.