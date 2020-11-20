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Задержание в Грузии. Фото: РБК
Заложников освободили в Грузии — нападавшего задержали (ВИДЕО)https://racurs.ua/n146787-zalojnikov-osvobodili-v-gruzii-napadavshego-zaderjali-video.htmlРакурс
Грузинская полиция задержала мужчину, захватившего здание микрофинансовой организации в Тбилиси. Нападающий держал в заложниках девять человек.
Во время теракта никто не пострадал. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Сообщается, что заложников освободили постепенно, после переговоров с нападающим. Впоследствии правоохранители арестовали и самого мужчину. Как сообщают местные СМИ, нападающего зовут Леван Зурабишвили. Мужчине отказали в кредите, из-за чего он устроил теракт.
У нападающего с собой была граната. Также он потребовал при нападении принять закона о запрете азартных игр. Сообщалось, что в Зурабишвили могли быть сообщники, но эта информация не подтвердилась.
Напомним, ранее мы сообщали, что захват заложников в Тбилиси, столице Грузии, произошел сегодня, 20 ноября. Неизвестный вооруженный мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации, и захватил девять человек в заложники. Министерство внутренних дел страны инициировало спецоперацию.
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