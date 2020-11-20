Затримання у Грузії. Фото: РБК

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Ракурс

Грузинська поліція затримала чоловіка, що захопив будівлю мікрофінансової організації у Тбілісі. Нападник тримав у заручниках дев’ятьох людей.

Під час теракту ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Sputnik Грузія».

Повідомляється, що заручників звільнили поступово, після переговорів з нападником. Згодом правоохоронці заарештували і самого чоловіка. Як повідомляють місцеві ЗМІ, нападника звати Леван Зурабішвілі. Чоловіку начебто відмовили у кредиті, через що він влаштував теракт.

У нападника з собою була граната. Також він висунув вимогу під час нападу — ухвалення закону про заборону азартних ігор. Повідомлялося, що у Зурабішвілі могли бути спільники, але ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що захоплення заручників у Тбілісі, столиці Грузії, сталося сьогодні, 20 листопада. Невідомий озброєний чоловік увірвався у приміщення мікрофінансової організації та захопив дев’ятеро людей у заручники. Міністерство внутрішніх справ країни ініціювало спецоперацію.