Юрій Бойко очолив Міністерство енергетики

Міненергетики. Фото: прес-служба Міненергетики

https://racurs.ua/ua/n146786-uriy-boyko-ocholyv-ministerstvo-energetyky.html

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Юрій Бойко був призначений на посаду виконуючого обов’язки міністра енергетики. Кабінет міністрів звільнив Ольгу Буславець з цієї посади.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Прем'єр-міністр подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати в ці непрості для країни місяці, — зазначається у повідомленні.

Також премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Буславець залишається працювати в урядовій команді.

Що відомо про Юрія Бойка:

У 1995 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматичне управління електроенергетичними системами», кваліфікація — інженер-електрик. У нього також є ступінь МВА (Міжнародний інститут менеджменту, 2002 р.) і кваліфікація фахівця-юриста (ЛНУ імені Івана Франка, 2013 р.).

Згідно з декларацією, зарплата Бойко за минулий рік в Енергоринку склала понад 5,8 млн грн, відсотки по депозитах — понад 180 тис. грн. На рахунках в банках знаходиться близько 1,9 млн дол, 71 тис. євро і близько 200 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Партію Шарія» вимагає заборонити у судовому порядку Віктор Шарій. Він звернувся до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з відповідною вимогою. Заборонити діяльність партії чоловік вимагає через використання його прізвища у назві політсили.