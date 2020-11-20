Юрий Бойко возглавил Министерство энергетики

Юрий Бойко. Фото: пресс-служба Минэнергетики

https://racurs.ua/n146786-uriy-boyko-vozglavil-ministerstvo-energetiki.html

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Юрий Бойко был назначен на должность исполняющего обязанности министра энергетики. Кабинет министров уволил Ольгу Буславец с этой должности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать в эти непростые для страны месяца, — отмечается в сообщении.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Буславец остается работать в правительственной команде.

Что известно о Юрие Бойко:

В 1995 году окончил Киевский политехнический институт по специальности «Автоматическое управление электроэнергетическими системами», квалификация — инженер-электрик. У него также есть степень МВА (Международный институт менеджмента, 2002 г.) и квалификация специалиста-юриста (ЛНУ имени Ивана Франко, 2013).

Согласно декларации, зарплата Бойко за прошлый год в Энергорынке составила более 5,5 млн грн, проценты по депозитам — более 180 тыс. грн. На счетах в банках находится около 1,9 млн долл, 71 тыс. евро и около 200 тыс. грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Партию Шария» требует запретить в судебном порядке Виктор Шарий. Он обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с соответствующим требованием. Запретить деятельность партии мужчина требует из-за использования его фамилии в названии политсилы.