Надя Дорофєєва. Фото: VIVA

https://racurs.ua/ua/n146788-dorofieieva-prezentuvala-pershyy-solnyy-klip-video.html

Ракурс

Надя Дорофєєва, екс-учасниця популярного українського гурту «Время и стекло», випустила свою першу сольну роботу. Під сценічним ім’ям DOROFEEVA артистка презентувала кліп на пісню «gorit».

Перед виходом кліпу артистка влаштувала масштабну онлайн вечірку. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Співачка поділилася своїми емоціями і враженнями від запуску нової роботи. За її словами, перший трек називається «gorit» — це композиція про почуття й емоції від миті, коли зустрічаючи свою любов, ти не розумієш, скільки триватиме ваша зустріч.

У тексті звучить оголена дівоча душа, яка вирішує віддатися моменту і не думати ні про що. Цей авторський сингл написаний спільно з моїм другом і продюсером Потапом за участю MOZGI Studios. І, до речі, я майже дописала весь альбом, і дуже хочу, щоб ви його швидше почули, — заявила Дорофєєва.

Артистка зазначила, що її перша сольна робота — це відбиття того, як змінилася вона сама. Відповідний кліп на композицію створювала режисер Таня Муіньо і її команда, додала Дорофєєва.

Ми створили історію про естетику, стиль і музику нової DOROFEEVA. Дякую, що розділили перші емоції від прем'єри разом зі мною. Сьогодні моя душа gorit! Це перша грань DOROFEEVA, яку ми відкриваємо. Попереду багато цікавого! І з кожним етапом я буду дивувати вас все більше і сильніше, — зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль і Snopp Dogg, українська співачка і відомий американський репер, випустили спільну пісню. Трек отримав назву Blow your mind. Репер і співачка вже представили відео на цю композицію. Повідомляється, що продюсував сингл зірок R & B-виконавець Luca Dayz, він випустив пісню на власному лейблі.