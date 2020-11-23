Алкоголизм — это заболевание. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146719-chto-takoe-alkogolizm-i-kakovy-ego-istinnye-prichiny-vrach-psihiatr.html

Ракурс

Раньше считалось, что зависимыми от алкоголя становятся из-за отсутствия силы воли. В последние годы наука изучила биологию мозга, структуру нервных клеток, углубилась в исследование обменных процессов. И ученые утверждают, что по патогенезу алкоголизм — это такое же заболевание.

Как рассказала в интервью «Ракурсу» врач-психиатр Ирина Пинчук, главное здесь заключается в том, что меняется подход к пациенту и лечению, не может быть острых и быстрых вмешательств.

«Аналогия простая: как пациенту с сахарным диабетом нужно избегать сладкого, так и зависимому от алкоголя следует избегать спиртного. Точно так же нарушаются у обоих обменные процессы и возникает потребность — в наркотике или алкоголе, как и в инсулине. В противном случае так же возникает агрессия или иные рискованные формы поведения. Это не может быть оправданием, но имеет отношение к тактике и стратегии лечения», — пояснила врач.

По ее словам, на биологическом уровне это все равно заболевание. Сочетания трех факторов определяют соответствующие риски: генетика, биология, психосоциальное окружение. Если есть отягощенная наследственность и человек попадает в соответствующие условия, это предопределяет наличие проблемы. То же окружение без такой наследственности — последствий может не принести. Если есть генетическая предрасположенность к алкоголизму, но нет предрасполагающих социальных условий, у человека есть шанс.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.