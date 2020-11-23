Алкоголізм - це захворювання. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146719-scho-take-alkogolizm-i-yaki-yogo-spravjni-prychyny-likar-psyhiatr.html

Ракурс

Раніше вважалося, що залежними від алкоголю стають через відсутність сили волі. В останні роки наука вивчила біологію мозку, структуру нервових клітин, поглибилася в дослідження обмінних процесів. І вчені стверджують, що за патогенезом алкоголізм — це таке ж саме захворювання.

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» лікар-психіатр Ірина Пінчук, головне тут полягає в тому, що змінюється підхід до пацієнта і лікування, не може бути гострих і швидких втручань.

«Аналогія проста: як пацієнту з цукровим діабетом потрібно уникати солодкого, так і залежному від алкоголю слід уникати спиртного. Точно так само порушуються в обох обмінні процеси і виникає потреба — в наркотику або алкоголі, як і в інсуліні. В іншому випадку так само виникає агресія або інші ризиковані форми поведінки. Це не може бути виправданням, але має стосунок до тактики і стратегії лікування», — пояснила лікар.

За її словами, на біологічному рівні це все одно захворювання. Сполучення трьох чинників визначають відповідні ризики: генетика, біологія, психосоціальне оточення. Якщо є обтяжена спадковість і людина потрапляє у відповідні умови, це зумовлює наявність проблеми. Те ж саме оточення без такої спадковості — наслідків може не принести. Якщо є генетична схильність до алкоголізму, але немає певних соціальних умов, у людини є шанс.

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