Допомоги психіатра потребує протягом життя кожен третій українець

Допомога психіатра. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145408-dopomogy-psyhiatra-potrebuie-protyagom-jyttya-kojen-tretiy-ukrayinec.html

Ракурс

У 2000 році Асоціація психіатрів України брала участь у дуже серйозному дослідженні під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я. За підсумками було зроблено багато цікавих висновків. Так, кожен третій житель України протягом життя потребує звернення до лікаря-психіатра. При цьому 20% людей з важкими психічними розладами жодного разу не зверталися по допомогу психіатра.

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» лікарка-психіатр Ірина Пінчук, фактори, які у світі вважаються превентивними для виникнення розладів, — наявність сім’ї, роботи і вік — у нас працюють навпаки.

«В Україні на алкоголізм страждають чоловіки, які мають сім’ю і роботу. Під час обговорення результатів дослідження припустили, що алкоголізм в Україні — не істинний, просто чоловіки страждають від депресії, але не звертаються до фахівців, а лікуються, як виходить. І в поле зору лікаря вони потрапляють вже з проблемою алкоголізму. Але факт залишається фактом», — повідомила вона.

В Україні, за офіційними даними, по психіатричну допомогу звертається кожен 87-й житель. Під наглядом лікарів-психіатрів перебуває 3,8% населення.

«Держава не розуміє, суспільство не приймає <…> Суспільство не готове прийняти людину з психічними розладами, державі до неї байдуже, великою мірою. І хвора людина опиняється в безвихідному становищі», — констатує лікарка.