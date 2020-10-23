В помощи психиатра нуждается в течение жизни каждый третий украинец

Помощь психиатра. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145408-v-pomoschi-psihiatra-nujdaetsya-v-techenie-jizni-kajdyy-tretiy-ukrainec.html

Ракурс

В 2000 году Ассоциация психиатров Украины принимала участие в очень серьезном исследовании под эгидой Всемирной организации здравоохранения. По итогам было сделано много интересных выводов. Так, каждый третий житель Украины в течение жизни нуждается в обращении к врачу-психиатру. При этом 20% людей с тяжелыми психическими расстройствами ни разу не обращались за помощью психиатра.

Как рассказала в интервью «Ракурсу» врач-психиатр Ирина Пинчук, факторы, которые в мире считаются превентивными для возникновения расстройств, — наличие семьи, работы и возраст — у нас работают наоборот.

«В Украине алкоголизмом страдают мужчины, имеющие семью и работу. При обсуждении результатов исследования предположили, что алкоголизм в Украине — не истинный, просто мужчины страдают депрессией, но не обращаются к специалистам, а лечатся, как получается. И в поле зрения врача они попадают уже с проблемой алкоголизма. Но факт остается фактом», — сообщила она.

В Украине, по официальным данным, за психиатрической помощью обращается каждый 87-й житель. Под наблюдением врачей-психиатров находятся 3,8% населения.

«Государство не понимает, общество не принимает <…> Общество не готово принять человека с психическими расстройствами, государству он безразличен, по большому счету. И больной человек оказывается в безвыходном положении», — констатирует врач.