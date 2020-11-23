Тіна Кароль. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n146884-tina-karol-upershe-vyyshla-na-parket-ta-zapalyla-zal-chuttievou-rumbou-video-tancu.html

Ракурс

Тіна Кароль, відома українська співачка та телеведуча, вперше станцювала на шоу «Танці з зірками». Вона з’явилася на сцені проекту у бежевому корсетному боді та прозорій спідниці в тон.

Співачка виконала приголомшливу румбу. Про це стало відомо з трансляції шоу на YouTube.

Повідомляється, що ведуча шоу вийшла на паркет під композицію Lady in red разом з учасниками проекту Юлією Саніною та Дмитром Жуком. Виступ зіркових учасників судді оцінили на високі 40 балів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль і Snopp Dogg, українська співачка та відомий американський репер, випустили сумісну пісню. Трек дістав назву Blow your mind. Повідомляється, що спродюсував сингл зірок R&B-виконавець Luca Dayz та випустив на власному лейблі.

Українська зірка розповіла, що співпраця з відомим американським репером Snoop Dogg вийшла доволі спонтанною. Одного дня Кароль отримала дзвінка він знайомого, який і повідомив, що вона заспіває зі Snoop Dogg.