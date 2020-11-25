Суд щодо MH17 відкинув нав’язувані росіянами “альтернативні” сценарії катастрофи

https://racurs.ua/ua/n146977-sud-schodo-mh17-vidkynuv-nav-yazuvani-rosiyanamy-alternatyvni-scenariyi-katastrofy.html

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Суд у справі MH17 ухвалив рішення щодо розгляду лише одного сценарію авіакатастрофи пасажирського літака Malaysia Airlines, який російські терористи збили на Донбасі в липні 2014 року.

25 листопада у Нідерландах закінчилося останнє цьогоріч судове засідання у справі МН17. Розгляд справи по суті щодо чотирьох обвинувачених стартує 1 лютого 2021 року. Водночас у середу судді відхилили прохання адвокатів захисту щодо надання їм додаткового часу для розслідування альтернативних сценаріїв причин авіакатастрофи, пише Reuters.

Міжнародне розслідування, проведене раніше Нідерландами, звідки родом більшість загиблих пасажирів, встановило, що літак був збитий російською ракетою із ЗРК «Бук». Уряд Нідерландів поклав за це відповідальність на Москву, проте Росія заперечує свою причетність.

У захисту немає необмежених прав на те, щоб просити додаткові розслідування. Суд повинен домогтися того, щоб розгляд справи проводився без затягування часу, — заявив суддя.

Нагадаємо, на початку листопада у суді виступали адвокати одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова. Захист росіянина вимагав заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази.

Пасажирський Boeing-777, що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил Росії, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука». Ними є громадяни Росії: Ігор Гіркін (Стрєлков, який у час збиття літака називав себе «міністром оборони» терористичної організації ДНР), Сергій Дубинський (Хмурий, відставний полковник ГРУ Росії і «генерал-майор» терористів ДНР) і Олег Пулатов («Гюрза», екс-спецпризначенець РФ, який тоді був заступником Дубинського). Проти громадянина України Леоніда Харченка, яким керував Дубинський, також висунено обвинувачення в убивстві 298 осіб. На суді лише Пулатов представлений нідерландськими адвокатами.