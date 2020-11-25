Суд по делу MH17 отверг российские «альтернативные» сценарии катастрофы

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Ракурс

Суд по делу MH17 принял решение о рассмотрении лишь одного сценария авиакатастрофы пассажирского самолета Malaysia Airlines, который российские террористы сбили на Донбассе в июле 2014 года.

25 ноября в Нидерландах закончилось последнее в этом году судебное заседание по делу МН17. Рассмотрение дела по существу против четырех обвиняемых стартует 1 февраля 2021 года. В то же время в среду судьи отклонили просьбу адвокатов защиты о предоставлении им дополнительного времени на расследование «альтернативных» сценариев причин катастрофы, пишет Reuters.

Международное расследование, проведенное ранее Нидерландами, откуда родом большинство жертв, установило, что самолет был сбит российской ракетой из ЗРК «Бук». Правительство Нидерландов возложило за это ответственность на Москву, однако Россия отрицает свою причастность.

У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить дополнительные расследования. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени, — заявил судья.

Напомним, в начале ноября в суде выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ России Олега Пулатова. Защита россиянина требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Пассажирский Boeing-777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Ими оказались граждане России Игорь Гиркин (Стрелков, который тогда называл себя «министром обороны» террористической организации ДНР), Сергей Дубинский (Хмурый, отставной полковник ГРУ России и «генерал-майор» террористов ДНР) и Олег Пулатов («Гюрза», экс-спецназовец РФ, который тогда был заместителем Дубинского). Против гражданина Украины Леонида Харченко, «подчиненным» Дубинского, также предъявлено обвинение в убийстве 298 человек. На суде лишь Пулатов представлен нидерландскими адвокатами.