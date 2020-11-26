Коронавірус у Києві підкосив майже 1,4 тис. осіб — названо найбільш інфіковані райони

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Коронавірус у Києві станом на ранок 26 листопада виявили у 1399 осіб. На жаль, хвороба COVID-19 забрала життя 31 особи.

Померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1227 киян. Підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Києві вже 64 тис. 19, — написав сьогодні мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

809 жінок у віці 19−98 років;

502 чоловіки у віці 18−90 рокiв;

45 дівчаток віком від дев’яти місяців до 17 років;

43 хлопчика від одного місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, 65 медиків. До лікарень столиці шпиталізували 107 пацієнтів. Одужали за минулу добу 505 осіб.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у:

Деснянському районі — 250,

Святошинському районі — 202

Солом’янському районі — 179.

Не нехтуйте своїм здоров’ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе та тих, хто поруч, — резюмував мер столиці.



Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу позбавив життя 225 осіб. Станом на ранок 26 листопада зафіксовано 15 тис. 331 нове інфікування. Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіло понад 677 тис. українців.

Зауважимо, що у світі зареєстрували понад 60,7 млн випадків інфікувань коронавірусом, зокрема 1,4 млн летальних випадків. Найбільша кількість підтверджених заражень у США — 13,1 млн, Індії — 9,26 млн та Бразилії — 6,1 млн. Значний приріст захворюваності за минулу добу зафіксовано у Мексиці (10 тис. 335).