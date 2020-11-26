Коронавирус в Киеве подкосил почти 1,4 тыс. человек — названы «проблемные» районыhttps://racurs.ua/n147002-koronavirus-v-kieve-podkosil-pochti-1-4-tys-chelovek-nazvany-problemnye-rayony.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 26 ноября обнаружили у 1 тыс. 399 человек. К сожалению, болезнь COVID-19 унесла жизни 31 человека.
Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 227 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киеве уже 64 тыс. 19, — написал сегодня мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Заболели:
809 женщин в возрасте 19−98 лет;
502 мужчины в возрасте 18−90 лет;
45 девочек в возрасте от девяти месяцев до 17 лет;
43 мальчика от одного месяца до 17 лет.
Заболели, в частности, 65 медиков. В больницы столицы госпитализированы 107 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 505 человек.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в:
Деснянском районе — 250,
Святошинском районе — 202
Соломенском районе — 179.
Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом, — резюмировал мэр столицы.
Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки лишил жизни 225 человек. По состоянию на утро 26 ноября зафиксировано 15 тыс. 331 новое инфицирование. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 677 тыс. украинцев.
Отметим, что в мире зарегистрировали более 60,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, в частности 1,4 млн летальных случаев. Наибольшее количество подтвержденных заражений в США — 13,1 млн, Индии — 9,26 млн и Бразилии — 6,1 млн. Значительный прирост заболеваемости за минувшие сутки зафиксирован в Мексике (10 тыс. 335).