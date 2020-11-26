Коронавирус в Киеве подкосил почти 1,4 тыс. человек — названы «проблемные» районы

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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 26 ноября обнаружили у 1 тыс. 399 человек. К сожалению, болезнь COVID-19 унесла жизни 31 человека.

Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 тыс. 227 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киеве уже 64 тыс. 19, — написал сегодня мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели:

809 женщин в возрасте 19−98 лет;

502 мужчины в возрасте 18−90 лет;

45 девочек в возрасте от девяти месяцев до 17 лет;

43 мальчика от одного месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, 65 медиков. В больницы столицы госпитализированы 107 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 505 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в:

Деснянском районе — 250,

Святошинском районе — 202

Соломенском районе — 179.

Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом, — резюмировал мэр столицы.



Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки лишил жизни 225 человек. По состоянию на утро 26 ноября зафиксировано 15 тыс. 331 новое инфицирование. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 677 тыс. украинцев.

Отметим, что в мире зарегистрировали более 60,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, в частности 1,4 млн летальных случаев. Наибольшее количество подтвержденных заражений в США — 13,1 млн, Индии — 9,26 млн и Бразилии — 6,1 млн. Значительный прирост заболеваемости за минувшие сутки зафиксирован в Мексике (10 тыс. 335).