Виталий Кличко презентовал свою книгу, скриншот видео

https://racurs.ua/n147001-klichko-podarit-knigu-svoih-bessmertnyh-citat-zelenskomu-i-poroshenko-foto.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, известный рядом заявлений и оговорок, которые приобрели широкую популярность, представил свою новую книгу.

В этой книге собраны самые известные «бессмертные» цитаты Кличко. Об этом шла речь во презентации книги, которая состоялась сегодня, 26 ноября.

Кличко отметил, что эта книга иллюстрирована, чтобы показать, каких именно ситуаций касаются его цитаты.

У каждого высказывания есть своя история. Я шучу также над этим, — отметил мэр Киева.

Всего в книгу вошли 14 цитат, а вместе с обложками их количество достигает 16.

Иллюстратором книги стал Дмитрий Кривонос.

Эта книга очень хорошая — из нее нельзя вырвать страницы, — отметил Кличко. — Из песни слов не выкинешь.

По словам Кличко, любимой его цитатой является «не каждый может заглянуть в завтрашний день».

Тираж составляет 3 тыс. экземпляров. Кличко заказал издание книги за свой счет, в ближайшее время ее можно будет приобрести в интернете. Также он планирует подарить экземпляры этой книги действующему президенту Владимиру Зеленскому и его предшественнику Петру Порошенко, когда с ними встретится.

Деньги от продажи книги пойдут на благотворительность.

Также Кличко не исключил появление продолжения этой книги с большим количеством страниц.

Напомним, одной из самых известных цитат Кличко является рекомендация киевлянам «готовиться к земле».