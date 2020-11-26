Бюджет-2021 — нардеп назвал новые сроки принятия Радой сметы страны

https://racurs.ua/n147000-budjet-2021-nardep-nazval-novye-sroki-prinyatiya-radoy-smety-strany.html

Ракурс

Государственный бюджет на 2021 будет внесен в Верховную Раду для голосования во втором чтении до конца текущей недели, а на следующей состоится его рассмотрение в сессионном зале.

Об этом рассказал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

Его (проект бюджета — ред.) точно внесут на этой неделе, я думаю, что сегодня-завтра, — сообщил нардеп.

По его словам, сейчас проходят технические моменты процесса.

На следующей неделе будут пытаться принять бюджет… Проблема в том, что у нас есть 10 дней для того, чтобы ознакомиться с текстом, но, возможно, мы сделаем какое-то исключение для этого. Я не уверен что мы, как фракция (нардеп входит во фракцию «Голос» — ред.), будем настаивать на рассмотрении все 10 дней, — добавил Железняк.

Напомним, правительство до сих пор не направило в парламент доработанный совместно с Международным валютным фондом государственный бюджет на 2021 год. Ранее Железняк сообщал, что основным «камнем преткновения» для одобрения госбюджета были рекомендации МВФ.

Сегодня утром стало известно, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ и согласовало проект госбюджета-2021.

Напомним, ранее советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов сообщил, что Украина не успеет получить транш МВФ в 2020 году. 16 ноября нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что Рада не успеет в этом году принять госбюджет-2021.