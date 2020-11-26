Нацполиция закупает электротранспорт с неизвестной целью, фото: «Кишира. Новости»

https://racurs.ua/n146999-100-tys-grn-na-giroskutery-i-monokolesa-hochet-potratit-nacpoliciya.html

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Национальная полиция хочет приобрести гироскутеры, гироборды, электросамокаты и моноколиса на общую сумму 101 тыс. 589 грн.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на площадке электронных закупок Prozorro 24 ноября.

В описании тендера отмечается, что этот электротранспорт закупается «для нужд обороны».

Всего полиция планирует приобрести:

два гироскутера типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 или эквивалент;

два гироборда типа IO CHIC SMART-F / S3 Black или эквивалент;

два электросамоката типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 или эквивалент;

два моноколеса типа INMOTION SCV V5 + black или эквивалент.

Закупка этого электротранспорта должна состояться до 22 декабря.

Местом поставки указано админздание, расположенное в Киеве на улице Святошинской, 27, где, по данным открытых реестров, размещена Гендирекция Государственной уголовно-исполнительной службы, Управление капитального строительства и развития ДКВС и ОО «Всеукраинская пенитенциарная ассоциация Украины».

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков недавно испытал на главном патрульном страны електорошокер.