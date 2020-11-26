Нацполіція закуповує електротранспорт з невідомою метою, фото: «Кишира. Новости»

https://racurs.ua/ua/n146999-100-tys-grn-na-giroskutery-i-monokolesa-hoche-vytratyty-nacpoliciya.html

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Національна поліція хоче придбати гіроскутери, гіроборди, електросамокати та моноколіса на загальну суму 101 тис. 589 грн.

Про це свідчать дані, опубліковані на майданчику електронних закупівель Prozorro 24 листопада.

В описі тендеру зазначається, що цей електротранспорт закуповується «для потреб оборони».

Всього поліція планує придбати:

два гіроскутери типу Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 або еквівалент;

два гіроборди типу IO CHIC SMART-F/S3 Black або еквівалент;

два електросамокати типу XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 або еквівалент;

два моноколеса типу INMOTION SCV V5+ black або еквівалент.

Закупівля цього електротранспорту має відбутися до 22 грудня.

Місцем постачання вказано адмінбудівлю, розташовану в Києві на вулиці Святошинській, 27, де, згідно з даними відкритих реєстрів, розмішена Гендирекція Державної кримінально-виконавчої служби, Управління капітального будівництва та розвитку ДКВС та ГО «Всеукраїнська пенітенціарна асоціація України».

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков нещодавно випробував на головному патрульному країни електорошокер.