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Ракурс
Нацполіція закуповує електротранспорт з невідомою метою, фото: «Кишира. Новости»

100 тис. грн на гіроскутери і моноколеса хоче витратити Нацполіція

26 лис 2020, 11:34
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Національна поліція хоче придбати гіроскутери, гіроборди, електросамокати та моноколіса на загальну суму 101 тис. 589 грн.

Про це свідчать дані, опубліковані на майданчику електронних закупівель Prozorro 24 листопада.

В описі тендеру зазначається, що цей електротранспорт закуповується «для потреб оборони».

Всього поліція планує придбати:

  • два гіроскутери типу Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 або еквівалент;
  • два гіроборди типу IO CHIC SMART-F/S3 Black або еквівалент;
  • два електросамокати типу XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 або еквівалент;
  • два моноколеса типу INMOTION SCV V5+ black або еквівалент.

Закупівля цього електротранспорту має відбутися до 22 грудня.

Місцем постачання вказано адмінбудівлю, розташовану в Києві на вулиці Святошинській, 27, де, згідно з даними відкритих реєстрів, розмішена Гендирекція Державної кримінально-виконавчої служби, Управління капітального будівництва та розвитку ДКВС та ГО «Всеукраїнська пенітенціарна асоціація України».


Поліція закуповує електротранспорт

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков нещодавно випробував на головному патрульному країни електорошокер.

Джерело: Ракурс


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