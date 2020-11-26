НАБУ хоче затримати голову ОАСК Вовка і його суддів

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Ракурс

Детективи Антикорупційного бюро направили до генпрокурора Ірини Венедіктової проекти клопотань про надання дозволу на затримання та арешт голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступників Євгена Аблова та Володимира Келеберди, інших суддів ОАСК.

Ці документи після погодження в Офісі генпрокурора має розглянути Вища рада правосуддя.

За словами НАБУ, Вовк та інші судді ОАСК ігнорують виклики на допит та до суду, де їм мають обрати запобіжні заходи.

В НАБУ стверджують, що детективи понад 20 разів прибували до ОАСК та за місцем реєстрації голови суду для вручення відповідних повісток за дорученням слідчого судді. Однак голова ОАСК жодного разу за місцем роботи та реєстрації не перебував, про своє теперішнє місцезнаходження орган досудового розслідування та слідчого суддю не повідомив.

3 листопада його вже вдруге оголошено у розшук. Вовк і його колеги із Окружного адмінсуду восени кілька разів проігнорували засідання Вищого антикорупційного суду. Востаннє — 23 листопада. Після одного із таких випадків Вовк повідомляв, що перебуває на лікарняному. Це сталося після того, як НАБУ оголосило його в розшук.

17 липня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили йому про підозру у справі про спробу захоплення державної влади. Також під підозрою опинилися заступник Вовка, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще четверо осіб.

Правоохоронці вважають, вони планували захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя.