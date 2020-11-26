Білорусь вручила послу України ноту протесту через антилукашенківські мітинги

Ігор Кизим, фото: Посольство України в Республіці Білорусь

https://racurs.ua/ua/n146997-bilorus-vruchyla-poslu-ukrayiny-notu-protestu-cherez-antylukashenkivski-mityngy.html

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МЗС Білорусі вручило ноту протесту послу України у цій державі Ігорю Кизиму.

Причиною цього стала «серія антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь» і відсутність реакції на відповідні запити офіційного Мінська, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі.

Протиправна діяльність радикальних елементів у будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства та членів їхніх сімей, — стверджують у МЗС Білорусі.

Також у відомстві заявили, що очікують реакції з боку України на «провокації» щодо почесного консульства Білорусі у Львові.

Для вручення ноти Кизима викликали до МЗС Білорусі. У цій ноті білоруська сторона, зокрема, вимагає «забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії згідно з нормами Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1962 року».

Президентські вибори в Білорусі, котрі відбулися в серпні, спровокували в країні масові протестні акції, учасники котрих вважають результати виборів сфальсифікованими на користь Олександра Лукашенка, а справжнім переможцем виборів — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

На підтримку білоруських мітингувальників в Україні періодично відбуваються відповідні акції, зокрема й біля посольства Білорусі.

Нагадаємо, на початку вересня білоруські прикордонники обшукали автомобіль Кизима, попри його посилання на норми Віденської конвенції.