Генштаб ЗСУ не бачить військового вирішення конфлікту з Росією на Донбасі — Хомчак

https://racurs.ua/ua/n146996-genshtab-zsu-ne-bachyt-viyskovogo-vyrishennya-konfliktu-z-rosiieu-na-donbasi-homchak.html

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Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України, озвучив можливі наслідки для України від військового вирішення конфлікту з Росією в Донецькій і Луганській областях. За його словами, людські втрати від військової операції обчислюватимуться трьох-чотиризначними цифрами за просування на 3−5 км вглиб окупованих територій.

Хочу, щоб всі розуміли: чисто військового вирішення питання на Донбасі я не бачу і Генштаб ЗСУ також, — заявив генерал-полковник Хомчак в інтерв’ю НВ.

Він переконаний, що повномасштабна війна неможлива з трьох причин. По-перше, у цьому випадку Україна порушить міжнародне гуманітарне право в частині військових дій на території густонаселених районів.

Ви знаєте, що таке Донбас? Коли один населений пункт одразу переходить в інший. Якщо почати там активні бойові дії — буде багато жертв серед цивільного населення. Жодна цивілізована країна нас не підтримає, — пояснив він.

Також, зі слів Хомчака, не можна буде застосовувати артилерію, оскільки ЗСУ всюди підійшли впритул до населених пунктів.

Другою причиною є потенційні серйозні жертви серед військових, а третьою — чисельність російської армії, що дозволить агресору «взяти кількістю».

Вона має сьогодні більше ресурсів… Ми зможемо взяти, захопити зненацька, нанести удари і утримати цю територію, але для цього потрібно, щоб склалися умови, — пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Хомчак також наголосив, що не скрізь населення підтримує українських військових, тому на українських воїнів чекають «постріли в спину», а всі військові пересування по Донецькій та Луганській областях будуть «зливатися» на «ту сторону».