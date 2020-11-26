Разумков із самоізоляції нагадав уряду про бюджет-2021 і нардепам про кризу з КСУ, фото — Тексти

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Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів про перші результати роботи робочої групи, яка узгоджує законопроекти щодо антикорупційного законодавства.

Голова Ради наразі вже два тижні на самоізоляції вдома і нагадав колегам, що досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, «яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного суду».

На своїй сторінці у Фейсбук Разумков розповів, що робоча група з врегулювання цього питання провела п’ять засідань і узгодила повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

Разумков також очікує від Кабміну проект бюджету на 2021 рік, «оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато».

Спікер почувається краще, але все ще отримав позитивний тест на коронавірус. Наступний тиждень у Раді буде пленарним, а статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна. Разумков прогнозує, що зявиться на роботі в парламенті вже наступного тижня, а віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань позитивно вплине на епідемічну ситуацію в Раді.

Наразі до 1 грудня робоча група Ради напрацьовує зміни до законів, які мають винести у сесійну залу наступного тижня.

Разумков вніс у Раду альтернативний до президентського законопроект щодо рішення КСУ, у якому йдеться про відновлення прав НАЗК здійснювати облік, контролювати, перевіряти та оприлюднювати е-декларації. Цей документ пройшов профільний комітет, але депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський вніс у Раду альтернативний і заблокував розгляд проекту Разумкова.

Обидва законопроекти ще раз пройшли комітет, їхній розгляд Разумков анонсував з 9 по 13 листопада, але цього не сталося.