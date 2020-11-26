Саакашвілі прогнозує проблеми із зарплатами і пенсіями — Наосліп йдемо до прірви

https://racurs.ua/ua/n146994-saakashvili-prognozuie-problemy-iz-zarplatamy-i-pensiyamy-naoslip-ydemo-do-prirvy.html

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Михайло Саакашвілі, який з травня очолює виконавчий комітет Національної ради реформ, дав невтішний прогноз для економіки України. На думку екс-президента Грузії, Україна зіткнеться з жорсткою бюджетною кризою на початку 2021 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. Насувається дуже сильна бюджетна криза, в України будуть проблеми з виплатами зарплат і пенсій, починаючи вже з наступного року, — прогнозує Саакашвілі.

На його думку, ситуацію може пом’якшити підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Але цього ще на кілька місяців вистачить, а так будуть великі проблеми з виплатами елементарних соціальних зобов’язань і зарплат, — вважає політик.

Такого не було в Україні з 1990-х років. Тому, за такої ситуації, треба терміново щось робити, інакше просто країна пролітає в трубу… Просто із закритими очима йдемо в прірву, — резюмував він.



Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Тимофій Милованов повідомив, що Україна не встигне отримати транш МВФ. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявив, що у МВФ є додаткові питання щодо роботи антикорупційних органів та обмежень заробітної плати посадовців. 16 листопада нардеп Данило Гетманцев повідомив, що Рада не встигне цьогоріч ухвалити держбюджет-2021.