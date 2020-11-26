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Саакашвили о проблемах с зарплатами и пенсиями — С закрытыми глазами идем в пропасть

Саакашвили прогнозирует проблемы с зарплатами и пенсиями — С закрытыми глазами идем в пропасть

26 ноя 2020, 10:20
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Михаил Саакашвили, который с мая возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ, дал неутешительный прогноз для экономики Украины. По мнению экс-президента Грузии, Украина столкнется с жестким бюджетным кризисом в начале 2021 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. Надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года, — прогнозирует Саакашвили.

По его мнению, ситуацию может смягчить подписание соглашения с Международным валютным фондом.

Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат, — считает политик.

Такого не было в Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу… Просто с закрытыми глазами идем в пропасть, — резюмировал он.


Напомним, ранее советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов сообщил, что Украина не успеет получить транш МВФ в 2020 году. Министр финансов Сергей Марченко ранее заявил, что у МВФ есть дополнительные вопросы по работе антикоррупционных органов и ограничений заработной платы чиновников. 16 ноября нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада не успеет в этом году принять госбюджет-2021.

Источник: Ракурс


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