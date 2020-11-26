Минфин договорился с МВФ о бюджете-2021, дата приезда миссии неизвестна

https://racurs.ua/n146993-minfin-dogovorilsya-s-mvf-o-budjete-2021-data-priezda-missii-neizvestna.html

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Министерство финансов сообщило об успешных переговорах с Международным валютным фондом (МВФ). Речь идет об обсуждении параметров проекта госбюджета на 2021 год.

В официозе Минфин сообщает о том, что пока договаривались о совместном с МВФ видении основных бюджетных показателей — объемов доходов, расходов и дефицита.

Параметры бюджета на следующий год, по оценкам чиновников Киева, совпадают с оценками специалистов фонда.

Впрочем, дата приезда миссии фонда в Киев пока неизвестна, не делал заявлений относительно переговоров и МВФ.

В Минфине называют завершения первого этапа переговоров залогом «начала первого пересмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша».

Консультации с фондом велись ежедневно. Правительство ищет пути финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.

Ранее советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов сообщил, что Украина не успеет получить транш МВФ в 2020 году. Министр финансов Сергей Марченко ранее заявил, что у МВФ есть дополнительные вопросы по работе антикоррупционных органов и ограничений заработной платы чиновников.

16 ноября нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что Рада не успеет в этом году принять госбюджет-2021.