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Обсуждение госбюджета-2021 с МВФ вышло на финишную прямую — Минфин

Обсуждение госбюджета-2021 с МВФ вышло на финишную прямую — Минфин

24 ноя 2020, 17:24
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Проект госбюджета на 2021 год в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение правительства. Такое сообщение сегодня, 24 ноября, обнародовало Министерство финансов на собственной Фейсбук-странице.

Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с Международным валютным фондом видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а далее — в Верховную Раду, — сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Учитывая высокую интенсивность переговоров и значительное число спекуляций вокруг переговоров с МВФ, министр настойчиво рекомендовал украинцам обращать внимание исключительно на официальные публичные комментарии участников процесса.


Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации. Констатирую значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций, — отметил Марченко.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 13 сентября одобрил проект госбюджета на 2021 год, который Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины, парламент должен до 1 декабря принять смету государства на следующий год.

Источник: Ракурс


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