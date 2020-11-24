Зеленский рассказал о «счастье в 2020 году»

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n146921-zelenskiy-rasskazal-o-schaste-v-2020-godu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что СМИ молчат о хорошем.

Поэтому Зеленский записал новое видео, в котором рассказал об особенностях понятия «счастье» в 2020 году.

Оказалось, что в 2020 году счастье может приносить такое необычное сочетание четырех слов: «РНК возбудителя не обнаружен», — отметил он.

Так Зеленский прокомментировал получение им отрицательного теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Президент отметил, что он счастлив вернуться к работе в обычном режиме, а также увидеть жену и детей не через экран телефона.

Счастлив присоединиться к команде украинцев, которые победили COVID, — добавил он.

О госпитализации Зеленского вследствие выявления у него коронавируса стало известно 9 ноября. 23 ноября Зеленский сообщил, что вылечился.

Напомним, Зеленский сегодня, 24 ноября, в видеообращении пообещал бизнесу небывалые выплаты для компенсации потерь от карантина.