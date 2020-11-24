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Владимир Зеленский, скриншот видео
Зеленский рассказал о «счастье в 2020 году»https://racurs.ua/n146921-zelenskiy-rasskazal-o-schaste-v-2020-godu.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что СМИ молчат о хорошем.
Поэтому Зеленский записал новое видео, в котором рассказал об особенностях понятия «счастье» в 2020 году.
Оказалось, что в 2020 году счастье может приносить такое необычное сочетание четырех слов: «РНК возбудителя не обнаружен», — отметил он.
Так Зеленский прокомментировал получение им отрицательного теста на коронавирусную болезнь COVID-19.
Президент отметил, что он счастлив вернуться к работе в обычном режиме, а также увидеть жену и детей не через экран телефона.
Счастлив присоединиться к команде украинцев, которые победили COVID, — добавил он.
О госпитализации Зеленского вследствие выявления у него коронавируса стало известно 9 ноября. 23 ноября Зеленский сообщил, что вылечился.
Напомним, Зеленский сегодня, 24 ноября, в видеообращении пообещал бизнесу небывалые выплаты для компенсации потерь от карантина.
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