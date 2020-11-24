Tesla Model X. Фото: infocar.ua

https://racurs.ua/n146920-pohitit-tesla-za-90-sekund-sumeli-hakery-s-pomoschu-bluetooth.html

Ракурс

Угнать электрический автомобиль Tesla (Тесла) для хакеров оказалось довольно легко.

Специалист по компьютерной безопасности Леннерта Воутерс из Бельгии взломал электромобиль Tesla Model X с помощью протокола Bluetooth и специального оборудования стоимостью около 300 долл. Для этого ему понадобилось 90 секунд. Об этом 24 ноября сообщает «Популярная механика».

По словам специалистов, чтобы взломать машину, вору необходимо лишь иметь нужный набор электроники стоимостью около 300 долл. и информация о VIN-коде желаемой Tesla, который обычно можно прочитать с улицы через лобовое стекло машины.

Также злоумышленнику необходимо приблизиться к владельцу кроссовера на расстояние около 5 м. Это позволит вору сперва перехватить сигнал на разблокировку автомобиля. Уже в салоне «Теслы» хакер сможет привязать свой брелок до электромобиля и спокойно поехать на нем.

Напомним, известная американская компания-производитель электромобилей Tesla в Калифорнии открыла крупнейшую в мире станцию Supercharger для подзарядки своих электрокаров.