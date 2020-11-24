Tesla Model X. Фото: infocar.ua

https://racurs.ua/ua/n146920-vykrasty-tesla-za-90-sekund-zumily-hakery-za-dopomogou-bluetooth.html

Ракурс

Викрасти електричний автомобіль Tesla (Тесла) для хакерів виявилося досить легко.

Фахівець з комп’ютерної безпеки Леннерта Воутерс з Бельгії зламав електромобіль Tesla Model X за допомогою протоколу Bluetooth і спеціального обладнання вартістю близько 300 дол. Для цього йому знадобилося 90 секунд. Про це 24 листопада повідомляє «Популярная механика».

За словами фахівців, щоб зламати машину, злодієві необхідно лише мати потрібний набір електроніки вартістю близько 300 дол. та інформація про VIN-код бажаної Tesla, який зазвичай можна прочитати з вулиці через лобове скло машини.

Також зловмиснику необхідно наблизитися до власника кросовера на відстань близько 5 м. Це дозволить крадієві спершу перехопити сигнал на розблокування автомобіля. Вже у салоні «Тесли» хакер зможе прив’язати свій брелок до електромобіля і спокійно поїхати на ньому.

Нагадаємо, відома американська компанія-виробник електромобілів Tesla в Каліфорнії відкрила найбільшу у світі станцію Supercharger для підзарядки своїх електрокарів.