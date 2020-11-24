У Рівному 22 листопада відбувся другий тур виборів мера, фото: «Радіо Свобода»

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У Рівному, де 22 листопада відбувся другий тур виборів мера, територіальна виборча комісія (ТВК) не оголошує переможця виборів.

Причиною стала невиплата членам виборчкому та дільничних виборчих комісій (ДВК) грошей за роботу в другому турі виборів, повідомляє видання «Суспільне».

В облраді стверджують, що область отримала 3,5 млн грн, щоб розрахуватися з людьми, котрі підраховували голоси на довиборах у громадах в області та працювали на другому турі виборів мера Рівного, далі справа за ТВК і казначейством. Як швидко ТВК отримає гроші, там не знають.

За словами голови ТВК Ірини Глухою, йдеться про кошти на оплату роботи 1 тис. 900 членів дільничних виборчих комісій.

Область виділяє на місто, місто — на казначейство і тоді тільки на наш рахунок, — зазначила вона. — Якщо ми зараз його це все оголосимо, нам заблокують (рахунки — ред.).

У ТВК зазначають, що в разі отримання коштів готові продовжити засідання вже сьогодні, 24 листопада.

У другому турі виборів міського голови Рівного змагалися представник «Європейської солідарності» Олександр Третяк та представник партії «Рівне разом»

Віктор Шакирзян. Згідно з остаточними, але офіційно ще не затвердженими даними переміг Третяк.