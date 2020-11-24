Гроші або мер — ТВК у Рівному не оголошує переможця виборів, доки не отримає заробленеhttps://racurs.ua/ua/n146919-groshi-abo-mer-tvk-u-rivnomu-ne-ogoloshuie-peremojcya-vyboriv-doky-ne-otrymaie-zaroblene.htmlРакурс
У Рівному, де 22 листопада відбувся другий тур виборів мера, територіальна виборча комісія (ТВК) не оголошує переможця виборів.
Причиною стала невиплата членам виборчкому та дільничних виборчих комісій (ДВК) грошей за роботу в другому турі виборів, повідомляє видання «Суспільне».
В облраді стверджують, що область отримала 3,5 млн грн, щоб розрахуватися з людьми, котрі підраховували голоси на довиборах у громадах в області та працювали на другому турі виборів мера Рівного, далі справа за ТВК і казначейством. Як швидко ТВК отримає гроші, там не знають.
За словами голови ТВК Ірини Глухою, йдеться про кошти на оплату роботи 1 тис. 900 членів дільничних виборчих комісій.
Область виділяє на місто, місто — на казначейство і тоді тільки на наш рахунок, — зазначила вона. — Якщо ми зараз його це все оголосимо, нам заблокують (рахунки — ред.).
У ТВК зазначають, що в разі отримання коштів готові продовжити засідання вже сьогодні, 24 листопада.
У другому турі виборів міського голови Рівного змагалися представник «Європейської солідарності» Олександр Третяк та представник партії «Рівне разом»
Віктор Шакирзян. Згідно з остаточними, але офіційно ще не затвердженими даними переміг Третяк.