Українка потіснила Джейн Фонду та Тихановську у списку 100 жінок світу

Волкова. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n146918-ukrayinka-potisnyla-djeyn-fondu-ta-tyhanovsku-u-spysku-100-jinok-svitu.html

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Українка увійшла до списку 100 жінок року за версією BBC. Традиційно до нього потрапляють жінки, які є рушійною силою змін, і роблять свій активний внесок у розвиток суспільства: актриси, музикантки, політики, вчені, активістки.

Підприємиця Анастасія Волкова вразила укладачів списку своїм передовим стартапом. Вона заснувала проект Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що даний сервіс працює за підпискою і допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю. Flurosat аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту, і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із врожаєм.

Під час вирощування урожаю користувач може отримувати рекомендації щодо поливу, добрив та потенційної вартості врожаю. Також система дозволяє виявити потенційні проблеми з врожайністю задовго до того, як вони стануть помітні неозброєним оком.

До цього Волкова вже потрапляла у список видання MIT Technology Review, яке видається одним із найпрестижніших технічних вишів. Вона була визнана однією з новаторів віком до 35 років.

Наголосимо, що стартап Flurosat частково створюється в Україні — тут працює команда розробників проєкту. Сама ж Волкова у 2015 році переїхала до Австралії, щоб займатися наукою.

До списку також потрапили:

прем'єр Фінляндії Санна Марін;

кандидат у президенти і лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська;

актриса і активістка з боротьби з кліматичними змінами Джейн Фонда;

малайзійська актриса, посол доброї волі ООН Мішель Йєо;

вчена, яка очолює роботу з пошуку вакцини від коронавірусу в Оксфордському університеті Сара Гілберт;

сирійська журналістка, активістка, продюсерка і режисерка Ваад Аль-Катіб, авторка документального фільму «Для Сами», який вона зняла разом з британським режисером Едвардом Уотсом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американське фінансово-економічне видання Forbes оприлюднило рейтинг найвисокооплачуваніших актрис світу. До першої трійки увійшли такі голлівудські зірки, як Софія Вергара, Анджеліна Джолі і Галь Гадот. Лідируючу першу сходинку у рейтингу зайняла американська актриса колумбійського походження Софія Вергара.