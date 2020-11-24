Украинка потеснила Джейн Фонду и Тихановскую в списке 100 женщин мира

Волкова. Фото: BBC

https://racurs.ua/n146918-ukrainka-potesnila-djeyn-fondu-i-tihanovskuu-v-spiske-100-jenschin-mira.html

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Украинка вошла в список 100 женщин года по версии BBC. Традиционно в него попадают женщины, которые являются движущей силой изменений, и делают свой активный вклад в развитие общества: актрисы, музыкантши, политики, ученые, активистки.

Предпринимательница Анастасия Волкова поразила составителей списка своим передовым стартапом. Она основала проект Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что данный сервис работает по подписке и помогает фермерам получать различные данные о состоянии их урожая. Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта, и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем.

Во время выращивания урожая пользователь может получать рекомендации по поливу, удобрению и потенциальной стоимости урожая. Также система позволяет выявить потенциальные проблемы с урожайностью задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом.

До этого Волкова уже попадала в список издания MIT Technology Review, которое издается одним из самых престижных технических вузов. Она была признана одной из главных новаторов в возрасте до 35 лет.

Отметим, что стартап Flurosat частично создается в Украине — здесь работает команда разработчиков проекта. Сама же Волкова в 2015 году переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой.

В список также попали:

премьер Финляндии Санна Марин;

кандидат в президенты и лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская;

актриса и активистка по борьбе с климатическими изменениями Джейн Фонда;

малайзийская актриса, посол доброй воли ООН Мишель Йео;

ученая, возглавляющая работу по поиску вакцины от коронавируса в Оксфордском университете, Сара Гилберт;

сирийская журналистка, активистка, продюсер и режиссер Ваад Аль-Катиб, автор документального фильма «Для Сами», который она сняла вместе с британским режиссером Эдвардом Уотс.

Напомним, ранее мы сообщали, что американское финансово-экономическое издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. В первую тройку вошли такие голливудские звезды, как София Вергара, Анджелина Джоли и Галь Гадот. Лидирующую первую строчку в рейтинге заняла американская актриса колумбийского происхождения София Вергара.