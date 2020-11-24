В уровне 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра, фото: «Радіо Свобода»

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Ракурс

В Ровно, где 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра, территориальная избирательная комиссия (ТИК) не оглашает победителя выборов.

Причиной стала невыплата членам избиркома и участковых избирательных комиссий (УИК) денег за работу во втором туре выборов, сообщает издание «Суспільне».

В облсовете утверждают, что область получила 3,5 млн грн, чтобы рассчитаться с людьми, которые подсчитывали голоса на довыборах в общинах в области и работали во втором туре выборов мэра Ровно, дальше дело за ТВК и казначейством. Как быстро ТИК получит деньги, там не знают.

По словам председателя ТИК Ирины Глухой, речь идет о средствах на оплату труда 1 тыс. 900 членов участковых избирательных комиссий.

Область выделяет на город, город — на казначейство и тогда только на наш счет, — отметила она. — Если мы сейчас его это все объявим, нам заблокируют (счета — ред.).



В ТИК отмечают, что в случае получения средств готовы продолжить заседание уже сегодня, 24 ноября.

Во втором туре выборов городского главы Ровно соревновались представитель «Европейской солидарности» Александр Третьяк и представитель партии «Ровно вместе» Виктор Шакирзян. Согласно окончательным, но официально еще не утвержденными данным победил Третьяк.