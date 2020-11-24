Обговорення держбюджету-2021 з МВФ вийшло на фінішну пряму — Мінфін

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Проект держбюджету на 2021 рік найближчим часом буде винесено на розгляд уряду. Таке повідомлення сьогодні, 24 листопада, оприлюднило Міністерство фінансів на власній Фейсбук-сторінці.

Наразі перебуваємо на завершальному етапі формування спільного із Міжнародним валютним фондом бачення основних бюджетних параметрів у рамках програми партнерства. Найближчим часом плануємо внести проект бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі — до Верховної Ради, — повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

З огляду на високу інтенсивність перемовин і значну кількість спекуляцій навколо переговорів з МВФ, він наполегливо рекомендував українцям послуговуватися виключно офіційними публічними коментарями учасників процесу.

Інші експерти не володіють масивом інформації, достатнім для об'єктивного розуміння і коментування ситуації. Зауважую значний прогрес у процесі перемовин. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій, — наголосив Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 вересня схвалив проект держбюджету на 2021 рік, який Верховна Рада 5 листопада ухвалила у першому читанні. Відповідно до норм Бюджетного кодексу України, парламент має до 1 грудня ухвалити кошторис держави на наступний рік.