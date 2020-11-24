Петро Нестеренко-Ланько. Фото: Facebook

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Петро Нестеренко-Ланько, український дизайнер та засновник Lviv Fashion Week, загинув ввечері, 23 листопада, у ДТП на Львівщині.

Загиблому було лише 37 років. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Вчора ввечері на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Бартатів автомобіль Nissan на пішохідному переході збив дизайнера, він помер від отриманих травм на місці події.





34-річний водій автівки, яка збила Петра, затриманий. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Смерть Петра Нестеренка-Ланька стала несподіваною втратою для друзів і близьких. На сторінках дизайнера у соцмережах вони поширюють співчуття та пригадують спільні світлі моменти.





Петро Нестеренко-Ланько народився у Львові 20 квітня 1983 року. Закінчив Львівський ліцей побутового обслуговування та Львівську академію мистецтв. Стати дизайнером вирішив у 12 років, після того, як тато привів його в Академію мистецтв на захист дипломної роботи Роксолани Богуцької.

Свою першу арт-колекцію «Пори року» майбутній дизайнер зробив, навчаючись у ліцеї, — сукні, плащі, спідниці, створені не з тканини, а з пивних кришок. Є автором колекцій «Оберіг», «Бонжур-десерт», «Ружий цвіт», «Забута поезія».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий театральний режисер Роман Віктюк помер від коронавірусу. Йому було 85 років. Легенда театру помер у лікарні імені братів Бахрушиних. До цього режисер перебував у реанімації.