Мітинг під посольством США. Фото: PavlovskyNEWS

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Мітинг у Києві біля посольства США відбувся у вівторок, 24 листопада.

Велика кількість активістів з плакатами в руках сьогодні влаштували протест під будівлею посольства США. Участь у мітингу взяли парубки, пенсіонери та люди з прапорами партії «Опозиційна платформа — за життя». Виявилося, що американське дипвідомство пікетували за гроші. За годину участі в мітингу платили по 60 грн. Акцію протесту організувала партія ОПЗЖ. Про це 24 листопада повідомляє «Обозреватель».

Тим часом «5 канал» повідомляє, що деякі блогери та ветерани АТО з’ясували, що у проплачених акціях беруть участь студенти Університету імені Тараса Шевченка. А одному з активістів вдалося попрацювати «під прикриттям» і задокументувати всі подробиці організації мітингу.

А народний депутат Володимир Ар'єв раніше повідомляє, що на замовлення Офісу президента у Києві організовували провокації, спрямовані проти партії «Європейська солідарність».

Нагадаємо, 21 вересня кілька десятків активістів-тітушок з організації нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи влаштували розбірки на території бази відпочинку в елітному котеджному селищі Совіньйон.