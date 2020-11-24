Володимир Зеленський. Фото: РБК

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Володимир Зеленський, президент України, запропонував флешмоб для того, щоб підтримати малий бізнес під час карантинних обмежень.

Він закликав українців розповідати про свої улюблені кафе, бари та ресторани, та замовляти у них доставку під час карантину. Про це він розповів у своєму відео сьогодні, 24 листопада.

За його словами, на цю думку його надихнули дописи українців у соцмережах, які рекомендували улюблені кафе та ресторани з закликами замовляти доставку у своїх «фаворитів», щоб підтримати підприємців під час карантинних обмежень.

Президент заявив, що такі соціальні ініціативи позитивно вплинуть на ресторанний бізнес. Також глава держава пожурився, що подібні дописи, нажаль, загубилися під «лавиною» дебатів про ефективність карантину та мемів про великий державний герб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компенсації бізнесу пообіцяв президент Володимир Зеленський, щоб зменшити тягар карантинних обмежень. Повідомляється, що 8 тис. грн допомоги отримають ті, хто постраждав через посилення карантинних заходів.