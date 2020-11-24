Владимир Зеленский. Фото: РБК

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Владимир Зеленский, президент Украины предложил флешмоб для того, чтобы поддержать малый бизнес во время карантина.

Он призвал украинцев рассказывать о своих любимых кафе, барах и ресторанах, и заказывать у них доставку во время карантина. Об этом он рассказал в своем видео сегодня, 24 ноября.



По его словам, на эту мысль его вдохновили посты украинцев в соцсетях, которые рекомендовали любимые кафе и рестораны, и призвали заказывать доставку у своих «фаворитов», чтобы поддержать предпринимателей во время карантина выходного дня.

Президент заявил, что такие социальные инициативы положительно повлияют на ресторанный бизнес. Также глава государства посетовал на то, что подобные посты, к сожалению, затерялись под «лавиной» дебатов об эффективности карантина и мемами о большом государственном гербе.

Напомним, ранее мы сообщали, что компенсации бизнесу пообещал президент Владимир Зеленский, чтобы уменьшить бремя карантина. Сообщается, что 8 тыс. грн помощи получат те, кто пострадал из-за усиления карантинных мероприятий.