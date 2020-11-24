Митинг под посольством США. Фото: PavlovskyNEWS

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Митинг в Киеве у посольства США состоялся во вторник, 24 ноября.

Большое количество активистов с плакатами в руках сегодня устроили протест под зданием посольства США. Участие в митинге приняли парни, пенсионеры и люди с флагами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Оказалось, что американское дипведомство пикетировали за деньги. За час участия в митинге платили по 60 грн. Акцию протеста организовала партия ОПЗЖ. Об этом 24 ноября сообщает «Обозреватель».

Между тем «5 канал» сообщает, что некоторые блогеры и ветераны АТО выяснили, что в проплаченных акциях принимают участие студенты университета имени Тараса Шевченко. А одному из активистов удалось поработать «под прикрытием» и задокументировать все подробности организации митинга.

А народный депутат Владимир Арьев ранее сообщает, что по заказу Офиса президента в Киеве организовывали провокации, направленные против партии «Европейская солидарность».

Напомним, 21 сентября несколько десятков активистов-титушек по организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы устроили разборки на территории базы отдыха в элитном коттеджном поселке Совиньон.