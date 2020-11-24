Петр Нестеренко-Ланько. Фото: Facebook

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Петр Нестеренко-Ланько, украинский дизайнер и основатель Lviv Fashion Week, погиб вечером, 23 ноября, в ДТП на Львовщине.

Погибшему было всего 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Вчера вечером на автодороге «Львов-Шегини» в селе Бартатов автомобиль Nissan на пешеходном переходе сбил дизайнера, он скончался от полученных травм на месте происшествия.



34-летний водитель автомобиля, который сбил Петра, задержан. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Смерть Петра Нестеренко-Ланько стала неожиданной потерей для друзей и близких. На страницах дизайнера в соцсетях они выражают соболезнования, и вспоминают общие светлые моменты.

Петр Нестеренко-Ланько родился во Львове 20 апреля 1983 года. Окончил Львовский лицей бытового обслуживания и Львовскую академию искусств. Стать дизайнером решил в 12 лет, после того, как отец привел его в Академию искусств в защиту дипломной работы Роксоланы Богуцкой.

Свою первую арт-коллекцию «Времена года» будущий дизайнер сделал, учась в лицее, — платья, плащи, юбки, созданные не из ткани, а из пивных крышек. Является автором коллекций «Оберег», «Бонжур-десерт», «Ружий цвет», «Забытая поэзия».

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